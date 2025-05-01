CEO maaşları yüzde 50 arttı: Çalışanların 56 katı

İngiliz sivil toplum kuruluşu Oxfam, çalışan ve CEO ücretlerine ilişkin araştırmasını yayımladı.

Araştırma için CEO'larına 1 milyon dolardan fazla maaş ödeyen 35 ülkedeki 2 bin şirket baz alındı.



Verilere göre küresel CEO maaşları 2024 yılında 4,3 milyon dolara ulaştı. 2019 yılında bu rakam 2,9 milyon dolar seviyelerindeydi.

Söz konusu durum yüzde 50'lik bir artışa denk geliyor.

Aynı rapora göre 5 yıllık dönemde çalışan ücretleri ise reel bazda ortalama yüzde 0,9 arttı.

Yani küresel CEO'ların maaşı, çalışanların maaşına göre 56 kat fazla arttı



Oxfam'ın raporuna göre milyarderler servetine servet katmaya devam etti.

Büyük şirket sahipleri geçtiğimiz yıl ortalama 206 milyar dolar kazandı. Bu da saatte 23 bin 500 dolara karşılık geliyor. 2023 yılında bu rakam 21 bin dolar seviyelerindeydi.



Oxfam'ın analizi iş dünyasındaki kadın erkek eşitsizliğini de vurguladı

Buna göre 168 ülkedeki 10 milyon dolardan fazla gelir elde eden 45 bin şirketin CEO'larının yalnızca yüzde 7'si kadın.