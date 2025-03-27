Cep telefonları 45 kez düşmeye karşı dayanıklı olacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), akıllı telefon ve tabletler için harekete geçiyor.



Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan tebliğ taslağı ile akıllı telefon ve tabletlerin çevreye duyarlı hale getirilmesi planlanıyor.



Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre şirketler, cep telefonu, tablet, hoparlör, kamera gibi teknolojik ürünlerin piyasa arzı sona erdikten sonra yedek parçalarını en az 7 yıl daha sağlamak zorunda olacak.



SIFIRLAMA YAZILIMI ZORUNLU OLACAK



Tamircilerin faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülükleri kapsayan bir sigortasının bulunması istenecek.



Öte yandan cihazlarda tüm kişisel bilgilerin sıfırlanmasını sağlayan bir yazılım bulundurulması zorunlu olacak.



DAHA DAYANIKLI HALE GETİRİLECEK



Cihazların koruyucu kaplama, folyo veya kılıf olmadan 45 kez düşme karşı dayanıklı olması taahhüt edilecek.



Ayrıca cihazlar, çizilme dayanıklılığı kapsamında belli bir sertlik seviyesinin altına düşürülemeyecek. Boyutu bir milimetreden büyük yabancı cisimlerin girişine ve su sıçramasına karşı dayanıklı olacak.



İşletim sistemi güncellemeleri ile ilgili imalatçı ve ithalatçıya bazı şartlar getirilecek.



Söz konusu düzenlemenin haziran ayında uygulamaya girebileceği belirtiliyor.

