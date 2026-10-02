Cep telefonu alımında tüketici kredisi limitleri güncellendi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun kararı ile, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde sınırlar yeniden belirlendi.



Karara göre, fiyatı 40 bin TL ve altında olan cep telefonları için vade sınırı 12 ay, fiyatı 40 bin TL'nin üzerinde olan cep telefonları için vade sınırı 3 ay olarak belirlendi.



“Yenilenmiş ürün” niteliğinde olan cep telefonları için ise vade sınırı, fiyatı 50 bin TL ve altında olanlar için 12 ay, fiyatı 50 bin TL üzerinde olanlar için 3 ay olarak belirlendi.



Daha önce değeri 20 bin TL ve altında kalanlar için 12 ay, 20 bin TL üstünde olan cep telefonları için ise 3 ay vade uygulanıyordu. Yenilenmiş ürünler için ise limit 25 bin TL'ydi.



Diğer taraftan, mevcut durumda kredi kartı ile cep telefonu (yenilenmiş ürün niteliğinde olanlar hariç) alımında taksitlendirme yasağının devam ettiği belirtildi. Yenilenmiş cep telefonu alımlarında ise taksitlendirme süresi, herhangi bir tutar sınırı olmaksızın on iki ay olarak uygulanacak.