Cep telefonu hattı açmaya, bankacılık işlemlerine ve ATM'lere köklü değişiklik geliyor: ATM'den para çekmeye yeni kural

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Yargı Reformu Strateji Belgesi’yle birlikte yapılacak düzenlemeler, bankacılık ve bilişim sistemlerinde köklü değişiklikler getirecek.



Bu kapsamda, başta bankacılık ve bilişim sistemi kullanılarak işlenen dolandırıcılık, hırsızlık suçları olmak üzere, ceza yargılamasında el koyma ile müsadereden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik düzenleme yapılacak.

SUÇA KARIŞAN BANKA HESABI ASKIYA ALINACAK



Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen suçlarda ilgili banka hesapları, belirli bir süre askıya alınacak.



Askıya alınan hesapta bulunan suça konu menfaate Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128. maddesinde belirtilen rapor alma şartı aranmaksızın el konulabilecek.



El konulan suça konu menfaat, suçtan zarar gören mağdura ait olduğunun anlaşılması halinde sahibine iade edilecek.

ÇİPLİ KİMLİKLE DOĞRULAMA GELİYOR



Yapılacak düzenlemelerle, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, kişilerin çipli kimlik belgesini doğrulamadan hesap açamayacak.



YÜZÜ GÖRÜNMEYEN ATM’DE İŞLEM YAPAMAYACAK



Tespite elverişli yüz görüntüsü ATM güvenlik kamerası tarafından tespit edilemeyen kişiler, ATM cihazlarından işlem yapamayacak. ATM güvenlik kamerası kayıtları en az 2 yıl süre ile saklanacak. TELEFON ABONELİĞİNE SIKI DENETİM



Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan düzenlemeler kapsamında, suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinin kurulması, bazı kimlik doğrulama yöntemleri uygulanmak suretiyle sıkı kurallara bağlanacak.



Yeni düzenlemelerle tüm telefon abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve belirlenecek süre içinde abonelik kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.