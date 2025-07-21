Cerrahpaşa'nın enkazı yine ihale ediliyor... İşte ihale bedeli

İstanbul'un en eski yerleşimlerinin bulunduğu Fatih'te yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin mevcut binalarının yıkım işlemleri devam ediyor. Depremler ve inşa yılına bağlı olarak riskli yapı olarak kabul edilen fakülte binalarının yıkımı ve hurdaları için ihaleye çıkıldı.



Geçtiğimiz Mayıs ayında da ihale duyurusu yapılmıştı. Ancak ihale sürecinde oluşan durumlardan dolayı aynı yer için yeni hiale yapılacak.



İstanbul'un Fatih ilçesinde Kasap İlyas Mahallesi'nde bulunan 2116 ada 182 parsel sayılı alandaki yapıların yıkımı için 41 milyon 765 bin 234 liralık tahmini bedel ortaya çıktı. İhale 1 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:00'da gerçekleşecek.



300 GÜNDE YIKILACAK



İhale kapsamında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Yerleşkesi, muhtelif binalar, planında belirtilen toplam 16 bin 564 metrekare, taban oturumuna sahip toplam 91 bin 763 metrekare kapalı alan yıkılacak. Yıkım işi için 300 gün süre verildi.



İHALE DÖKÜMANI 2500 LİRA



İhaleye ait dokümanın satış bedeli 2500 lira olarak belirlendi. İhale İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Ek Bina Konferans Salonu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.