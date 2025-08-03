Çeşme Belediyesi satışa çıkardı... Fiyatları dudak uçuklatıyor

Popüler tatil lokasyonlarından İzmir'in Çeşme ilçesinde Alaçatı ve Musalla mahallelerinde konut alanı olarak kullanılmak üzere arsa satışları yapılıyor.



Çeşme Belediye Başkanlığı, Musalla mahallesindeki 5164 ada 4 ve 5 parseldeki arsaları 38 milyon lira muhammen bedelle, Alaçatı'da yer alan 3656 ada 1 ve 2 parseldeki arsaları ise 37 milyon 500 bin liraya satıyor.



ARSALAR BÜYÜK DEĞİL



Alaçatı'daki arsaların büyüklükleri 416 ve 452 metrekare. Musalla'da bulunan arsalar ise 780 ve 763 metrekare boyutlarında. Her iki mahalledeki arsaların komşu parsellerinde villalar bulunuyor.

DENİZE YAKINLAR

Denize olan uzaklıkları kuş uçuşu ölçümüyle yaklaşık 1.5 kilometre seviyelerinde.

SATIŞLAR 18 AĞUSTOS'TA



4 parselin satışı 18 Ağustos 2025'te saat 14:30 ile 15:15 arasında gerçekleştirilecek.



RESMİ GAZETE'DEKİ İLANA RAKAMI YANLIŞ YAZMIŞLAR



Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda Alaçatı'daki arsa için muhammen bedel 19.00,000,00 TL bedelle satışa çıkacağı belirtilmiş. Matematikte karşılığı olmayan bu rakamın düzeltilmesi bekleniyor.