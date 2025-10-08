Çeşme Belediyesi'nden 138 milyonluk villa arsası satışı

Çeşme Belediyesi arsa satışlarına devam ediyor. Periyodik olarak elinde bulunan arsaları satışa sunan Çeşme Belediyesi, Alaçatı ve Sakarya Mahalleleri'nde etrafı havuzlu villalarla imar edilmiş borsa imarlı arsaları satışa koydu.



23 Ekim'de saat 14:30 ile 15:30 arasında yapılacak ihaleyle satılması planlanan arsaların toplam muhammen bedeli 138 milyon lira oldu.



Çeşme'de Alaçatı Mahallesi'nde 587 metrekare, 630 metrekare, Sakarya Mahallesi'nde 640, 658 ve 638 metrekarelik arsalar satılacak. İmar durumunda Taks 0.20, Kaks ise 0.40 olarak belirlendi.



