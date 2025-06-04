Çeşme'de bayram yoğunluğu: İşte fiyatlar...

Çeşme'de bayram tatili hareketliliği başladı.

İlçedeki otellerde ortalama doluluk oranı yüzde 75'e ulaştı.

Hava sıcaklıklarının da yüksek seyretmesinin tatilciler için avantaj sağladığını belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, “Doluluk oranları gün geçtikçe artıyor. Bayramda da sıcaklıkların yüksek olacağı öngörülüyor. Esnaf ve turizmciler bayram hazırlıklarını tamamladı. 50'ye yakın beach club ve otelde birçok seçenek mevcut. Rezervasyonlar sürüyor." dedi.

2 BİN 500 TL'DEN BAŞLIYOR

Fiyat aralığının 2 bin 500 TL'den başlayıp 15 bin TL'ye kadar çıktığını dile getiren Belge, "Ortalama doluluk yüzde 75 civarında ve bu oranın altına düşeceğini düşünmüyoruz. Bayram sonrası için de taleplerin artarak devam edeceğini öngörüyoruz.” diye konuştu.

