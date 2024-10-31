Cevdet Yılmaz: "2025 sonu yüzde 20 altında enflasyon hedefliyoruz"

Türkiye'nin önümüzdeki seçimsiz dönemi uzun vadeli dönüşümler için değerlendireceğini vurgulayan Yılmaz, özellikle orta gelir tuzağını aşarak Türkiye'yi yüksek gelirli ülkeler arasında görmek istediklerini söyledi.



Yılmaz, enflasyon mücadelesinde üç aşamalı bir strateji izlediklerini belirtti. Geçiş, dezenflasyon ve kalıcı fiyat istikrarı olarak bi stratejileri sıralayan Yılmaz, 2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 20'nin altına düşmesini hedeflediklerini söyledi. Yılmaz, ""Gelecek yıl sonu itibariyle yüzde 20’nin altında bir enflasyonu hedefliyoruz" ifadesini kullandı.



Yılmaz, vergi adaleti konusunda yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Yılmaz, alt gelir gruplarına yönelik vergi yükünü hafiflettiklerini ve temel gıdada KDV oranını yüzde 1 olarak uyguladıklarını sözlerine ekledi. Orta Vadeli Plan (OVP) hakkında da açıklamalarda bulunan Yılmaz, OVP'nin temel politikalarda istikrar sağlayacağını, büyüme, dijitalleşme, yeşil dönüşüm gibi alanlara odaklanılacağını belirtti.