Cevdet Yılmaz: 2053 vizyonuyla dirençli Türkiye inşa ediyoruz

Panelin açılış konuşmasını yapan Yılmaz, Türkiye’nin “2053 vizyonu” doğrultusunda, güçlü ve dirençli bir ekonomi inşa etmeyi hedeflediğini belirtti. Küresel ölçekte belirsizliklerin ve güç rekabetinin derinleştiği bir döneme girildiğini söyleyen Yılmaz, bu süreçte fikir alışverişlerinin ve stratejik planlamaların öneminin arttığını vurguladı. Yılmaz, IMF’nin 2025 küresel büyüme tahminini yüzde 2,8’e düşürdüğünü, Dünya Ticaret Örgütü’nün de dünya mal ticaretinde yüzde 0,2 oranında daralma öngördüğünü hatırlattı. “Büyümenin ticaretten daha yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Bu da içinde bulunduğumuz dönemin olağan dışılığını gösteriyor” dedi.

"KORUMACILIK EĞİLİMİ KÜRSEL TİCARETİ ETKİLİYOR" ABD’nin ticaret politikalarıyla hız kazanan korumacılık eğilimine dikkat çeken Yılmaz, “Bu sadece Trump’la açıklanamaz, küresel düzeyde genel bir eğilim var. Uluslararası ticaret üzerinde ciddi etkileri oluyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin jeopolitik konumuna ve ekonomik gücüne de değinen Yılmaz, “1,3 trilyon dolarlık ekonomimiz, genç ve dinamik nüfusumuz, nitelikli iş gücümüzle yatırımcılar için önemli bir potansiyele sahibiz. Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya’ya dört saatlik uçuş mesafesinde, 1,3 milyar kişilik pazara erişim sağlayabiliyoruz” dedi. Yılmaz ayrıca Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmaları ve Gümrük Birliği ile yaklaşık 30 trilyon dolarlık bir ekonomik bölgenin parçası olduğunu ifade etti: “İhracatımızın yüzde 70’i bu ülkelerle. Bu durum, artan korumacılığa karşı önemli bir koruma kalkanı oluşturuyor.”

"YENİ NESİL ÜRETİM ÜSTÜ OLABİLİRİZ"



Yılmaz, Türkiye’nin planlı sanayi alanları, güçlü Ar-Ge ekosistemi, yatırımcı dostu teşvik yapısı ve lojistik bağlantıları sayesinde yeni nesil üretim üssü olmaya aday olduğunu söyledi. Dijitalleşme ve yeşil dönüşümün 12. Kalkınma Planı’nın merkezinde yer aldığını belirtti.

“Enflasyonla mücadele temel önceliğimiz”



Ekonomik gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, enflasyonla mücadelenin sürdüğünü belirtti: “Geçen yıl mayısta yüzde 75,5 seviyelerine çıkan enflasyon, son olarak 37,9’a geriledi. Bu önemli bir düşüş ama yeterli değil. Yıl sonunda 20’li seviyeleri, ardından da tek haneli rakamları hedefliyoruz.”



Türkiye’nin döviz rezervlerinde de artış olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “144 milyar dolara kadar düşen rezervler 153 milyar doların üzerine çıktı. Bu toparlanmanın önümüzdeki aylarda daha da hızlanmasını bekliyoruz” dedi.



Yılmaz, kalıcı ekonomik başarı için yapısal reformların önemine dikkat çekti. Reformların hem doğrudan sonuçlarıyla hem de beklentiler üzerinden olumlu etkiler yarattığını belirterek, “Türkiye yüzyılı vizyonuyla pozitif ayrışan bir ülke olma yolunda ilerliyoruz. Terörün gölgesinden çıkmış, öz güveni yüksek, müreffeh bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

"ALMAMIZ GEREKEN BİR DERS VAR"

Düzenlenen Panelde konuşan Johnson, Birleşik Krallık'ta yeni bir otoyol dahi inşa etmediklerini söyledi.



Johnson, Türkiye'nin bilhassa altyapıya yatırım yaptığını, Birleşik Krallık'ta bunun çok sıkıntı yaratan bir durum olduğunu belirtti.



Birleşik Krallık'ta pek çok önemli projeyi özellikle İngiltere'nin kuzeyindeki projeleri iptal etmeleri gerektiğini kaydeden Johnson, "Fakat Türkiye'de havalimanları inşa ediliyor. İnanılmaz altyapı yatırımları var ve yüksek hızlı tren yatırımları var. Balkanlara bağlanıyor tren hatları ve bu, bizim aslında almamız gereken bir ders." diye konuştu.