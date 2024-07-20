Cevdet Yılmaz: Artan kredi notumuzun nitelikli finansmana erişimi kolaylaştırmasını bekliyoruz

Amaçlarının enflasyonu düşürüp, kalıcı refah artışı sağlamak olduğunu söyleyen Yılmaz, Merkez Bankası rezervlerinin tarihi zirvede olduğunu belirterek, “Risk göstergeleri, cari açık ve bütçe açığında OVP hedeflerimizi aşan iyileşmeler yaşanıyor.” dedi.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in, Türkiye’nin kredi notunu iki kademe yükseltmesine atıfta bulunan Yılmaz, “İçeride ve uluslararası alanda güven oluşturan politikalarımız bir çok alanda olduğu gibi kredi derecelendirme kuruluşlarının not artışlarında da kendisini gösteriyor. Artan kredi notumuzun yatırım, istihdam, üretim ve ihracat için daha nitelikli finansmana erişimi kolaylaştırmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.



Yılmaz şöyle devam etti:



“Para ve maliye politikalarımızın yanı sıra yapısal reform gündemimizi de güçlü bir şekilde ele alıyoruz. Gerek Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) gerekse Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çerçevesinde belirlediğimiz somut çalışmaları ekip ruhu içinde hayata geçiriyoruz.



Katma değerli üretimin ve verimliliğin artığı bir ekonomik yapı ile ülkemizi güçlü yarınlara, milletimizin yaşam standartlarını daha yükseklere taşımaya kararlıyız.”