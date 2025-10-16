Cevdet Yılmaz: Bu yıl büyüme hedefi yüzde 3,3

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisine ilişkin yeni büyüme ve istihdam tahmini rakmlarını açıkladı.

Yılmaz, 2024 yılında ekonominin yüzde 3,3 oranında büyüdüğünü belirterek, “2025 yılında da ekonomimizin yine yüzde 3,3 büyümesini öngörüyoruz.” dedi.

Küresel ölçekteki belirsizliklere rağmen Türkiye’nin orta vadede istikrarlı büyüme performansını sürdüreceğini vurgulayan Yılmaz, “Ilımlı küresel büyüme görünümünün etkisiyle Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3,8 oranında büyümesi beklenmektedir.” ifadelerini kullandı.

İstihdam piyasasındaki olumlu seyre de değinen Yılmaz, “2025 yılında işsizlik oranının yüzde 8,5’e düşeceği, 2026 yılında ise yüzde 8,4’e gerilemesinin beklendiğini” söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "2026 yılı için ihracatta kesintisiz artışı sürdürerek 282 milyar dolar tutarındaki ihracat hedefimizi yakalamayı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

2026 yılı için Bütçe Kanunu teklifleri hakkında da konuşan Yılmaz, "2026 yılında bütçe giderlerinin 18 trilyon 929 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 16 trilyon 216 milyar lira olacağını öngörmekteyiz" dedi.

"EN BÜYÜK PAY YİNE EĞİTİMDE"

Yılmaz, 2026 yılı bütçesinde deprem hasarlarının giderilmesi ve afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 653 milyar lira tutarında ödenek öngörüldüğünü, eğitime ise 2026 yılında 1 trilyon 944 milyar lira ödenek ayrıldığını açıkladı. Yılmaz Yükseköğretim kurumları bütçelerini 2026 yılında 651 milyar liraya çıkardıklarını belirtirken, yüzde 15,3 oranı ile en büyük payı yine eğitime ayırdıklarının altını çizdi.

2026 yılı bütçesinin yüzde 4,8'ini sosyal yardım ve destekler için ayırdıklarını belirten Yılmaz, bu rakamın 917 milyar lira olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz " Vatandaşlarımızın daha ucuz elektrik ve doğalgaz kullanabilmeleri için 2026 yılı bütçesinde 373 milyar lira kaynak öngörüyoruz." dedi.