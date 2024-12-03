Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon süreci devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uygulanan dezenflasyonist politikalara duyulan güvenin artmasının, enflasyondaki düşüşle birlikte enflasyon beklentilerinin de iyileşmesine katkı sağladığını bildirdi.



Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.



Ekonomi programına duyulan güven neticesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeyi sürdürdüklerini ifade eden Yılmaz, tüketici fiyatları kasım ayında yüzde 2,24 oranında yükselirken, ekim ayına göre yıllık enflasyonun 1,5 puan düşüşle yüzde 47,09 seviyesine gerilediğini belirtti.



"KİRADA DÜŞÜŞÜN SÜRMESİNİ BEKLİYORUZ"



"2024 yılı mayıs ayına göre yıllık enflasyondaki azalış 28,4 puana ulaşmıştır." bilgisini veren Yılmaz, hizmet enflasyonunda ekim ayında belirgin bir şekilde başlayan yavaşlamanın, kasım ayında da devam ettiğinin görüldüğünü vurguladı.



Yılmaz, sözleşme yenileme oranının düşmesinin de etkisiyle aylık kira enflasyonunun kasım ayında gerilediğini aktararak, "Kira fiyat artışlarındaki düşüş eğiliminin önümüzdeki dönemde sürmesini ve hizmet grubu enflasyonundaki düşüşe olumlu katkı vermesini bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.



Geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonu yüksek seyrini sürdürürken, gıda dışı aylık tüketici enflasyonunda ise daha olumlu bir seyir izlendiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:



ENFLASYONDA TEK HANE VURGUSU



"Kasım ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş devam etmiş, B ve C endekslerindeki aylık artışlar 1,5 seviyelerinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon sırasıyla 45,68 ve 47,13 seviyesine gerilemiştir. Yurt içi üretici fiyatlarındaki ılımlı seyir, tüketici fiyatları üzerindeki maliyet yönlü baskının giderek hafiflediğini göstermektedir.



Firmaların fiyatlama davranışlarında görülen iyileşme tüketici enflasyonuna olumlu yansımaktadır. Uygulanan dezenflasyonist politikalara duyulan güvenin artması, enflasyondaki düşüşle birlikte enflasyon beklentilerinin de iyileşmesine katkı sağlamaktadır.



Toplumsal refahı ilerletmek, ekonomide öngörülebilirliği artırmak, kaynakların daha adil ve etkin dağılımını gerçekleştirmek için ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Dezenflasyon sürecinin önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyoruz.



Tek haneli rakamlara yeniden ulaşıncaya kadar enflasyonla mücadelemizi çok boyutlu, koordineli ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz."