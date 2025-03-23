Cevdet Yılmaz: Ekonomik programımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından ekonomik programın kararlıklık sürdürüldüğü mesajını verdi.

Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomimizin temelleri güçlü. Ekonomik programımızı kararlılıkla ve koordinasyon içinde hayata geçirmeye devam ediyoruz.



Cari açığımız düşük, bütçe açığımız deprem harcamalarına rağmen kontrol altında, Merkez Bankası rezervlerimiz yeterli seviyelerde, bankacılık sistemimiz sağlam, dengeli büyüme ile istihdam artışı devam ederken işsizlik oranımız uzun süredir tek hanede, temel öncelik olarak gördüğümüz enflasyon ise düşüş eğiliminde.



Bölgemizde etkin diplomasi ile barış ve istikrara katkıda bulunurken, ülkemizde Terörsüz Türkiye hedefi ile huzur ve güveni pekiştiriyoruz.



İlgili tüm kurumlarımız piyasaları ve dönemsel gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli adımları atmaktadır."