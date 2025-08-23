Cevdet Yılmaz: “Kıbrıs Türkü’nün yolunu kesmeye çalışanlara inat dijital çağın imkanlarını kullanacağız

KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin elektronik devlet hizmetlerinde öncü ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

“Türkiye, dijital devlet hizmetlerinde Avrupa’nın önünde, dünyada ise örnek gösterilen bir ülkedir.” diyen Yılmaz, Birleşmiş Milletler E-Devlet Gelişmişlik Endeksi’nde Türkiye’nin 2022-2024 yılları arasında en fazla ilerleme kaydeden ülke seçildiğini hatırlattı.



"NEDEN KIBRIS'TAN DA BİR SELÇUK BAYRAKTAR ÇIKMASIN"



Yılmaz, KKTC’nin genç ve yenilikçi nüfusuna dikkat çekerek bilişim alanında daha fazla girişimci çıkması gerektiğini söyledi.



“Türkiye’de Selçuk Bayraktar bir marka oldu. Ama neden Kıbrıs’tan da bir Selçuk Bayraktar çıkmasın? İnşallah onu da görürüz” ifadelerini kullandı.



KKTC'DE KAMU HİZMETLERİ DİJTALLEJİYOR



Yılmaz, e-Devlet uygulaması sayesinde KKTC vatandaşlarının artık telefon ve tabletlerinden birçok hizmete kolayca ulaşabileceğini belirtti. Yeni mobil uygulamada Merkez Bankası risk raporu sorgulama, kredi bilgilerine erişim, doğum ve ölüm belgeleri, seçmen kütüğü sorgulama, askerlik ve araç seferberlik bilgileri gibi 19 farklı hizmetin bulunduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC’ye verilen desteğin yalnızca dijitalleşme ile sınırlı olmadığını, ekonomik ve siyasi alanlarda da devam edeceğini belirtti:



“Kuzey Kıbrıs milli davamızdır. Milli davamız hem bağımsızlığı hem kalkınmayı içeriyor. Kalkınmamış bir toplumun reel anlamda bağımsız olması mümkün değildir.”



Yılmaz, dijitalleşmenin toplumun tüm kesimlerine yayılması gerektiğini, aksi takdirde sosyal adaletsizlik riskine yol açabileceğini vurguladı. Kadın, erkek, genç, yaşlı her kesimin dijital hizmetlerden eşit şekilde yararlanması gerektiğini söyledi.



Programa KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.

