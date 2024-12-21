Cevdet Yılmaz: Kur risklerinde azalma söz konusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde konuştu.



TBMM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Yılmaz, geçen yıl mayıs ayında 98,5 milyar dolar seviyesinde olan rezervlerin 13 Aralık 2024 tarihi itibarıyla yaklaşık 165 milyar dolarla rekor seviyeye çıktığını belirtti.



Yılmaz, "Bütçemiz bir istikrar, icraat ve kalkınma ve bütçesidir. 85 milyonun, 81 ilimizin, tüm toplumsal kesimlerin bütçesidir." dedi.



2025 yılı bütçesinin, ekonomik istikrar ve sosyal refahı öncelediğini vurgulayan Yılmaz, "Bütçemizde kaynakları, eğitimden sanayiye, tarımdan enerjiye her alanda gelişmemizi güçlendirici şekilde yönlendireceğiz." diye konuştu.



Geçici bir uygulama olarak ortaya konulan kur korumalı mevduattan hızlı şekilde çıkış sağlandığını dile getiren Yılmaz, "Bunu yaparken de finansal piyasaları sarsmadan, olumsuz bir etki meydana getirmeden başarıyoruz." ifadesini kullandı.



Yılmaz, KKM'nin 30 milyar dolara yaklaşan bir seviyesi bulunduğu ifade ederek, "Ciddi bir şekilde bir gerileme ve dolayısıyla kur risklerinde azalma söz konusu." diye konuştu.



"ARTIK ENFLASYONU KONUŞMAYACAĞIZ"



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Enflasyon oranında düşüş süreci başladı. Gelecek sene bu zamanlar artık 20 küsurlu bir enflasyondan bahsediyor olacağız. Elbette, yine gündemimizde olacak ama bugünkü kadar artık enflasyonu konuşmayacağız. 2026-2027 perspektifinde ülkemizi yeniden tek haneli enflasyonlara kavuşturacağız, bunda kararlıyız, bunu adım adım hayata geçireceğiz." dedi.



Pandemi döneminde büyümenin temel mesele olduğu vurgulayan Yılmaz, "Şimdi ise finansal istikrara daha fazla yönelmiş durumdayız, enflasyona daha fazla öncelik veriyoruz, makro finansal istikrarımızı güçlendiriyoruz" şeklinde konuştu.



Cari açığın yıl sonu itibarıyla Orta Vadeli Program'da öngörülenden daha fazla düşeceğini kaydeden Yılmaz, milli gelire oranla yüzde 1'in de altında bir cari açıkla yılı kapatacaklarını söyledi.