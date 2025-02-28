Cevdet Yılmaz'dan yabancı yatırımcılara enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Londra'da yabancı yatırımcılara Türkiye'nin ekonomik görünümünü anlattı.



Türkiye'de enflasyondaki düşüşün devam edeceğini belirten Yılmaz, "Dengeli büyüme kompozisyonu, azalan cari açık, artan güven, iyileşen beklentiler ve hızlanan dış kaynak girişleri enflasyondaki düşüşe önemli katkı sağlıyor. Enflasyonu yükselten temelde hizmet sektörü. Bu nedenle, programımızda hizmet tarafına daha fazla odaklanacağız." dedi.



Londra Borsası'nda Globalturk Capital'in düzenlediği Türkiye ve Çevresinde Özel Sermaye Yatırımları 2025 Görünümü Konferansı'nda konuşan Yılmaz, ekonomiyi dengeleme ve tutarlı para politikaların OVP dönemi sonunda enflasyonu tek haneye düşürmede kritik rol oynayacağını kaydetti.



Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3,5 büyümesinin beklendiğini vurgulayan Yılmaz, "Bu yıl, ekonomimizin ihracat odaklı büyüme stratejisini güçlendirerek ihracatın kademeli olarak artmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.



Yılmaz, 5 yıllık CDS risk primindeki düşüş eğiliminin sürmesinin beklendiğine işaret etti.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Yabancı yatırım stratejimizin ana amacı yüksek değerli, yeşil ve dijital dönüşümü destekleyen, teknoloji odaklı ve vasıflı iş gücünü destekleyen yatırımları çekmek. Türkiye'nin yüksek kalite yatırımlarda küresel sermayeden aldığı payı mevcut yüzde 1 seviyesinden 2028 itibarıyla yüzde 1,5'e çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.