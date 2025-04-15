Cevdet Yılmaz'dan Halkbank açıklaması: ABD ile müzakere süreci işleyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD ile Halkbank konusunun da ele alınacağı müzakere süreci yaşanacağını açıkladı.



Antalya Diplomasi Forumu sırasında Bloomberg’in sorularını yanıtlayan Yılmaz, yeni dönem ABD-Türkiye ilişkilerindeki pozitif havanın Halkbank davasına nasıl yansıyacağı sorusu üzerine, "Uzun yıllardır bu konuda haklılığımızı dile getiriyoruz. Önceki dönemde de Sayın Trump’la Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuları defalarca ele aldılar. Önümüzdeki süreçlerde de ben inanıyorum ki hem liderler düzeyinde hem farklı seviyelerde bu konular konuşulacaktır, tartışılacaktır. Bu sorunların sona ermesi elbette Türkiye-ABD ilişkileri açısından, ekonomik açıdan başka birçok bakımdan faydalı olacaktır diye inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Trump’ın bu konudaki olumlu kişisel görüşlerini daha önce dile getirdiğini anımsatan Yılmaz, "Bu yeni dönemde de her türlü seviyede bu konular konuşulmaya devam edecektir. Temennimiz, beklentimiz bu konuların bir çözüme kavuşması ve NATO’da iki güçlü müttefik olan, birçok ekonomik, ticari ve başka alanlarda gündemi olan iki ülkenin bu konuları geride bırakıp asıl gündemlerine yoğunlaşmaları her iki ülke için de daha faydalı olacaktır diye inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Gümrük tarifelerinin etki analizlerinin Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacağını belirten Yılmaz, ABD ile asıl hedefin 100 milyar dolarlık ticaret hacmi olduğunu vurguladı.