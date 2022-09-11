Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 40 ilde 499 arsa fırsatı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 40 ilde 499 arsa online olarak ve açık artırma ile satışa sunulacak. Bakanlık, bu şekilde vatandaşa hem yatırım fırsatı hem de kendi konutunu inşa etme imkanı sunuyor. Ödemede ise yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vade, KDV’den ve tapu harcından muaf olunacak. Açık artırmalar 21-22 Eylül 2022 saat 10.30'da yapılacak.

Arsalar yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkanıyla satışa sunulurken, tapu ve KDV masrafından muaf olması da yatırımcıya kolaylık sağlıyor. Yatırım için sunulan arsalar, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.



Öte yandan İstanbul’da satışa çıkacak bazı arsalar dron ile havadan görüntülendi.

Satılacak olan bazı arsalar dron ile havadan görüntülendi.

"VATANDAŞIN BUNU DEĞERLENDİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Gayrimenkul Danışmanı Abdullah Sönmez konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Güzel bir fırsat vatandaşın bunu değerlendireceğini düşünüyorum.Toplam 40 şehirde uygulanıyor. Ankara’da 400 bin Türk Lirasından başlıyor. Her şehrin rayicine göre rakamlar değişiyor. KDV’den ve tapu harcından muaf olması buna çok fazla ilgi olacaktır. Vatandaşlarımız bu fırsatı kaçırmamalı. Bu zamanda kolay bir ev yapma veya ev alma şansı. Bizde yatırımcılar olarak değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.

