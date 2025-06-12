Çevrimiçi alışverişte en büyük endişe dolandırıcılık: Kullanıcılar hızdan vazgeçti

Mastercard, dijital ödeme sistemlerinde güvenin temel yapı taşlarını ele aldığı “Ortak Fayda: İşlemsel Güven Ekosisteminin Oluşturulması” başlıklı yeni raporunun sonuçlarını paylaştı. 5 binden fazla kişiyle yapılan görüşmelerle hazırlanan rapor, tüketiciler, üye işyerleri ve kredi verenlerin güven algılarını mercek altına alıyor.

Araştırmaya göre, çevrim içi alışveriş yapan tüketicilerin yüzde 77’si, işlem hızındansa güvenliği öncelikli buluyor. Finansal işlemlerde bu oran yüzde 79’a çıkıyor. Katılımcıların yüzde 57’si ise kimlik hırsızlığı ya da dolandırıcılık kurbanı olmaktan endişe ediyor.



Z kuşağı tüketiciler daha hızlı alışveriş deneyimi beklerken, üye işyerlerinin yüzde 56’sı ve kredi verenlerin yüzde 49’u, ödeme süreçlerini hem daha güvenli hem de daha kullanıcı dostu hale getirmeye odaklanıyor.

KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIMINA TEMKİNLİ YAKLAŞIM



Tüketicilerin yüzde 83’ü, mobil uygulama ve internet siteleri üzerinden kişisel verilerini paylaşırken endişe duyuyor. Çevrim içi mağazalara güven “kesinlikle çok önemli” diyenlerin oranı yüzde 49; bu oran çevrim içi bankalarda yüzde 67’ye çıkıyor.



Üye işyerleri, dolandırıcılık riski nedeniyle işlem ücretlerinin artmasından çekinirken; kredi kuruluşları ise giderek karmaşıklaşan dolandırıcılık yöntemleri karşısında alarmda. Bir satın alma sırasında dolandırıldığını fark eden tüketicilerin yüzde 91’i ilgili markayı tamamen terk ediyor.



Raporda, birinci taraf dolandırıcılığı olarak adlandırılan ve tüketicilerin hatalı itirazları sonucu oluşan kayıpların kurumlara yılda yaklaşık 50 milyar dolarlık zarara yol açtığı tahmin ediliyor. 2027’ye kadar çevrim içi ödeme dolandırıcılığının, küresel ölçekte üye işyerlerine 343 milyar doları aşan zarar vereceği öngörülüyor.



Mastercard, dijital ödemelerde güvenliği artırmak amacıyla çok katmanlı kimlik doğrulama, gerçek zamanlı işlem skorlama, tokenizasyon ve uçtan uca şifreleme gibi teknolojiler sunduğunu belirtti.

