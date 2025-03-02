Ceyhan'daki afet konutları tamamlandı

TOKİ, Adana’nın Ceyhan ilçesinde projelendirilen tüm deprem konutlarını tamamladı.

Ceyhan'daki afet konutları tamamlandı

Toplu İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ’nın Ceyhan ilçesinde projelendirilen tüm konutlarını tamamladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hak sahiplerinin sözlerini alıntılayarak, "'Hayalini kağıda çizdiğim o evde oturuyorum. İmkansızı başardılar, senesi dolmadan anahtarımı aldım.' İşte bu sözler, her şeye bedel. Ceyhan’da vatandaşlarımız yuvalarına kavuşuyor, dünyalar bizim oluyor” dedi.

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