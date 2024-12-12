Çeyrek altın 5 bin lira sınırında | Altın fiyatları ne kadar? 12 Aralık 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yaklaşık 3 haftanın zirvesindeki seyrini sürdürdü.



Ons altın, güne 2 bin 712 dolar civarında başladı.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 3 bin 43 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4 bin 984 liradan fiyatlandı.



ABD'de kasım ayında enflasyon yüzde 2,7 ile beklentilere paralel geldi. Aylık enflasyon yüzde 0,3 artış gösterdi.



Enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor.



Öte yandan temel enflasyon göstergelerinin yüksek kalmaya devam etmesi gelecek yıl yapışkan enflasyona endişeleri devam ettirdi.



Diğer taraftan Çin'den gelen haber akışı da altın fiyatlarını destekledi. Çin Merkez Bankası, yedi ay sonra ilk kez rezervlerine altın eklemişti.



Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimler de yatırımcıların güvenli liman varlıklara talebini artırdı.