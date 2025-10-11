Çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte kuyumculardaki altın fiyatları

Küresel piyasalarda altın hiç olmadığı kadar güçlü yükseliş serisi yakaladı. Altın fiyatları için yeni tahminler ortaya atılırken bir kısım uzman da düzeltmenin sert olabileceğine değindi.



Gram ve ons altın tarihi yüksek seviyelerine ulaştı.



Gram altın haftayı 5 bin 404 liradan kapadı. Ons altın 4017 dolar seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.



Kuyumcularda ise haftasonu altın satışları devam ediyor. Haftaiçine göre biraz daha fazla marj ekleyerek satış yapan kuyumcular gram altını 5401 lira, çeyrek altını 9157 lira, yarım altını 18 bin 315 lira, tam altını 36 bin 630 liraya satıyor.

