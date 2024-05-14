Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Mayıs 2024 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 2 bin 443 liradan işlem görüyor.



Çeyrek altın 3 bin 976 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 10 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 primle 2 bin 351 dolar seviyesinde bulunuyor.



Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, bugün gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerine çevrildi.



ABD ekonomisinde bugünden itibaren açıklanmaya başlanacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması beklenirken, New York Fed'in dün yayınladığı nisan ayı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları endişeleri artırdı.



Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, enflasyonu düşürmede açıkça bir ilerleme görene kadar faiz oranlarının mevcut "kısıtlayıcı" seviyelerde tutulması gerektiğini ifade etti.



Yarın Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, bu verilerin ardından Fed'in gelecek dönem yol haritasına ilişkin soru işaretlerinin azalabileceğini kaydetti.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu sene yüzde 89 ihtimalle bir faiz indirimine gidebileceği öngörülürken, eylül ayı olası faiz indirimi için öne çıkmaya devam ediyor.



Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 330 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 400 ve 2 bin 450 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI