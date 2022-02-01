Çeyrek altın ne kadar? (1 Şubat 2022 altın fiyatları)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 777 lira seviyesinde işlem görüyor.



Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 770,7 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,8 artışla 776,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.273 lira, Cumhuriyet altını da 5.200 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu sıralarda dünkü kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.804 dolardan işlem görüyor.



Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz artırımlarının gereğinden hızlı gerçekleştirilmesinin olumsuzluklarına işaret etmesinin ardından, bankanın parasal sıkılaşmada ölçülü olacağı beklentisinin risk iştahını artırdığını söyledi.



Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışının da varlık fiyatları açısından önemini koruduğunu vurgulayan analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini bildirdi.



Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.830 doların direnç, olası düşüşlerde ise 1.750 doların destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

