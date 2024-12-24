Cezalarda yüzde 43,93 artış: Egzoz ölçümü yaptırmayanlara 14 bin 310 TL ceza

Çevre Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu​ kapsamında uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranı​nda artırıldı.



Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20. Maddesi kapsamında, çevreye yönelik ihlaller nedeniyle uygulanacak idari para cezaları, 2025 yılı için yeniden değerleme oranında (yüzde 43,93) artırıldı.



EN YÜKSEK CEZA 114 BİN 584 TL



Kanunun (a) bendi kapsamında en düşük ceza miktarı 14.310 TL, en yüksek ceza miktarı ise 114.584 TL olarak belirlendi.



EGZOZ ÖLÇÜMÜ YAPTIRMAYANA 14 BİN 310 TL CEZA



2024 yılı için egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayanlara uygulanan 9 bin 943 TL'lik ceza 2025 yılında 14 bin 310 liraya yükseldi.



ÇEVREYİ KİRLETENLERE 6 BİN 923 TL CEZA



Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlerin cezası 4 bin 810 liradan 6 bin 923'e yükseldi.



Plastik poşetleri ilgili mevzuata aykırı olarak ücretsiz veya Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 114,55 lira, elektronik ortamda satış yapanlara ise 20 bin 771 liradan 207 bin 747 liraya kadar ceza verilecek.