Cezasızlık hırsızları cesaretlendirdi: İngiltere'de milyonluk akaryakıt çalındı

İngiltere’de 2020-2024 yılları arasında 90 binden fazla akaryakıt hırsızlığı olayı kayda geçti.

Sürücülerin, ödeme yapmadan kaçtığı olaylarda çalınan yakıtın toplam değeri 4,6 milyon sterlini buldu.

Forecourt Trader’ın This is Money ile paylaştığı verilere göre, olayların büyük kısmında suçlulara herhangi bir yaptırım uygulanmadı.



Polis kayıtlarına göre, akaryakıt hırsızlığı vakalarının yüzde 94’ünde şüpheliler teşhis edilemedi. Hatta bazı durumlarda polis ekiplerinin, ödeme yapmadan ayrılan sürücülere yalnızca uyarı verdiği belirtildi.



Yetkililer, bu olayların çoğunun organize suç çeteleri tarafından planlandığını ve suçluların izlerini kaybettirmek için sahte plakalar ve kayıt dışı araçlar kullandığını ifade etti. Ancak İngiltere’de yakıt hırsızlığına özel bir suç tanımı bulunmadığı için bu eylemler “ödeme yapmadan hırsızlık” (MOWP) başlığı altında değerlendiriliyor ve en fazla iki yıl hapisle cezalandırılabiliyor.

"YETKİLİLER DOSYALARI KAPATIYOR"

Ülkede, her hafta yaklaşık 353 akaryakıt istasyonunun hırsızlığa uğradığı tespit edildi. Ortalama her olayda yaklaşık 50 sterlinlik yakıt çalınıyor.

Bazı polis kuvvetlerinin, şüphelilerin açıkça belli olduğu kamera görüntülerine rağmen istasyonları ziyaret etmediği ve dosyaları kısa mesajla kapattığı öğrenildi. “Şüpheli tespit edilemedi, dosya kapandı” mesajları perakendecilerin elinde kaldı.

Vars Technology’nin verilerine göre, sadece 2024 yılında ödeme yapmadan yakıt alan 5 bin 449 aracın plakası kopyalanmış, 902’si sahte plaka taşırken, 3 bin 303’ünün sahibi kayıt dışıydı. Bu durum, suçluların yakalanamamasında en büyük etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

SEKTÖR ALARMDA: "CEZA YOK CAYDIRICILIK YOK"

Petrol Perakendecileri Derneği yöneticisi Gordon Balmer, sorunun her geçen yıl daha da büyüdüğünü söyledi: “Suçlular cezalandırılmadığı sürece bu durum devam eder. Bu suçun kurbanı işletmelerdir, çoğu aile şirketi büyük zararlar yaşıyor.”

Ulaştırma politikaları uzmanı Steve Gooding ise daha sert mesaj verdi: “Depoyu doldurmadan önce şunu bilin: Yakalanabilirsiniz. Bu hırsızlıklar sadece şirketleri değil, fiyatlar üzerinden tüm halkı etkiliyor.”

İngiltere Parlamentosu’nda görüşülen yeni Suç ve Polislik Yasa Tasarısı’nın, yakıt hırsızlığıyla mücadelede caydırıcılığı artırması bekleniyor. Ancak şu an için tablo, organize çetelerin polis karşısında neredeyse dokunulmaz hale geldiğini gösteriyor.