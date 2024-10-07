Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 10 Ekim'de Türkiye'ye ulaşacak

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, dün Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Batı Akdeniz açıklarında seyrine devam ediyor.



Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin, 10 Ekim'de, Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU'ya (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) yanaşması planlanıyor.



Bahamalar bandıralı gemi, 2004'te inşa edilmişti.