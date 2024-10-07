Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 10 Ekim'de Türkiye'ye ulaşacak

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'soumer" adlı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gemisinin, 10 Ekim'de Türkiye'de olması bekleniyor.

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 10 Ekim'de Türkiye'ye ulaşacak

Uluslararası takip verilerinden derlenen bilgilere göre, dün 'den ayrılan LNG gemisi, Batı Akdeniz açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin, 10 Ekim'de, Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU'ya (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bandıralı gemi, 2004'te inşa edilmişti. 

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