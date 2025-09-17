Chery halka arzla para toplayacak

Çinli otomobil üreticisi Chery Automobile, halka arz (IPO) yoluyla 1.2 milyar ABD doları kadar fon toplamayı planlıyor.



Merkezi Çin'in Anhui eyaletinde bulunan otomobil üreticisi, Çarşamba günü Hong Kong borsasına yaptığı başvuruda, 297.4 milyon hisse senedi ihraç ederek 9.15 milyar Hong Kong doları (yaklaşık 1.17 milyar USD ) kadar fon toplamayı planladığını açıkladı.



Chery, halka arz fiyatını hisse başına 27.75 Hong Kong doları ile 30.75 Hong Kong doları aralığında belirledi. Nihai teklif fiyatı 23 Eylül'de belirlenecek ve hisseler 25 Eylül'de Hong Kong Borsası'nda işlem görmeye başlayacak.



1997'de kurulan Chery, 2024'te binek araç satış hacmi açısından Çin'deki en büyük ikinci otomobil üreticisi oldu .



Hem geleneksel içten yanmalı motorlu (ICE) araçları hem de elektrikli araçları satan şirketin geliri 2024'te yüzde 65 artışla 269.90 milyar Çin yuanına (37.94 milyar USD) yükseldi.



Şirket, elde edilecek geliri binek araç portföyünü genişletmek, denizaşırı pazarları büyütmek ve üretim tesislerini geliştirmek için kullanmayı planlıyor.

