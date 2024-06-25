ntv.com.tr

CHP'li Karatepe ile görüşen Mehmet Şimşek'ten açıklama: Mesajlar tribün ve taraftar kaygılı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'li Yalçın Karatepe ile görüşmesi sonrası suskunluğunu bozdu. AK Parti Milletvekili Faruk Çelik, CHP'nin verdiği mesajları eleştirirken Şimşek de bu eleştirileri paylaştı. Şimşek, sosyal medya hesabından "Görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik. Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez." açıklamasında bulundu.

CHP'li Karatepe ile görüşen Mehmet Şimşek'ten açıklama: Mesajlar tribün ve taraftar kaygılı
Şimşek-Karatepe görüşmesi: Bakan Şimşek ve Özgür Özel'den açıklama

Şimşek-Karatepe görüşmesi: Bakan Şimşek ve Özgür Özel'den açıklama

Haberi Görüntüle

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün yaptığı Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe toplantısının ardından yapılan açıklamalara yönelik olarak "Görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik." dedi.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kabul ettiğim CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yalçın Karatepe’yi protokol kurallarını uygulamadan binanın girişinde karşıladım ve makamda görüştüm.

Görüş ve önerilerini dinlediğimiz 4 saati aşan görüşmede gündeme getirilen tüm konularla ilgili perspektifimizi şeffaf bir şekilde kendilerine anlattık. Önerilerini, demokratik nezaket ve ekonomik-mali gerçekler kapsamında not ettik. Ayrıca uyguladığımız ekonomi programımıza ilişkin detaylı bir de sunum yaptık.

Ancak sonrasında görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik.

Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez."

Ankara’da 4 saat 15 dakika süren ekonomi zirvesi | CHP’li Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le görüştü

Ankara’da 4 saat 15 dakika süren ekonomi zirvesi | CHP’li Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le görüştü

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...