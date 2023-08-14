CHP'den hükümetin zam teklifine tepki

Hükümet, 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde memur ve memur emeklilerine yönelik ilk zam teklifini açıkladı.



Kamu İşveren Heyeti, 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 zam teklif etti. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu.



Hükümetin zam teklifine CHP'den açıklama geldi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak teklifle ilgili şunları söyledi: "Merkez Bankası Başkanı 2024 enflasyonunu daha yeni yüzde 33’e güncelledi. Ama hükümet memura ilk 6 ay için yüzde 14, İkinci 6 ay için yüzde 9 teklif etti. Daha bir hafta önce 2024 enflasyonu yüzde 33 olacak demedi mi? Bunlarda ne insaf ne de izan kalmış. Enflasyon farkı vereceklermiş. Enflasyon farkı vereceğine, hedeflediğin enflasyonu ver."

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