Çiçeği burnunda damat Bezos hisse sattı

Amazon'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Jeff Bezos, Salı günü yapılan bir düzenleyici başvuruya göre, Haziran ayı sonunda e-ticaret devinde yaklaşık 737 milyon dolar değerinde hisse sattı.



Amazon'u 1994 yılında kuran Bezos, Mart ayında 10b5-1 ticaret planını benimsedikten sonra 3,3 milyon hisseyi 736,7 milyon dolara sattı.



Satıştan sonra Bezos yaklaşık 905 milyon Amazon hissesine sahip olacak. Geçen yıl neredeyse 5 milyar dolar değerinde hisse satmıştı.



Bezos Cuma akşamı gazeteci Lauren Sanchez ile Venedik'te yıldızlarla dolu bir düğün töreniyle evlendi. Forbes'a göre, 234,4 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin dördüncü kişisi konumunda.