Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlar yarın başlayacak

ÇKS, tarım politikalarının oluşturulmasına yönelik çiftçilere ait tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması amacıyla oluşturuldu.



Bitkisel üretim yapan ve bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı'nca verilen tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerin ÇKS başvurularını yapmaları gerekiyor.



Üreticiler ÇKS başvurularını arazilerinin bulunduğu yerdeki Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerine giderek veya e-Devlet Kapısı üzerinden yapabiliyor. e-Devlet Kapısı'nda başvuru imkanından, geçmiş yıllarda ÇKS'ye kayıtlı olan ve arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan üreticiler yararlanabiliyor.



2024 üretim yılı ÇKS başvuruları 1 Eylül Cuma günü başlayacak ve 2 Ocak 2024 günü mesai bitimine kadar devam edecek.​​​​​​​



İlk defa ÇKS'ye kaydolacak veya geçmiş başvurusundaki arazi bilgilerinde değişiklik yapacak üreticilerin Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapması gerekiyor.



Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığının dijital dönüşüm hamleleri kapsamında uygulamaya aldığı "TARIMCEBİMDE" mobil uygulaması da üreticilerin iş ve işlemlerini kolaylaştırıyor.



Bu kapsamda üreticiler uygulamaya girerek, "e-Devlet Hizmetleri" sekmesinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor.



Söz konusu uygulama, ürün bildirimi ve desteklemeler başta olmak üzere çeşitli konularda da çiftçilere kolaylık sağlıyor.

