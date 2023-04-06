Çiftçi ve hayvan yetiştiricileri için 7 bin 200 günde emeklilik talebi

"KENDİ İŞİNİN İŞÇİSİ"



Çelik, yaptığı işin mahiyeti itibarıyla çiftçi ve yetiştiricilerin serbest meslek, tüccar veya ticaret erbabı olmadığına işaret ederek, çiftçi ve yetiştiricileri "bilfiil kendi işinin işçisi" olarak tanımladı.



Yaz kış, gece gündüz demeden ve mesai kavramı olmadan çalışan, üreten bu insanların tam anlamıyla gerçek bir emekçi olduğunu dile getiren Çelik, şunları kaydetti:



"Aynı işi veya daha ağırını yapan çiftçilerimiz emeklilik şartları bakımından da 4/a kapsamında çalışanlar gibi 7 bin 200 günde emeklilik hakkına sahip olmaları sosyal adalet anlayışının da bir gereğidir. Emeklilik şartlarındaki haksızlığın giderilmesi yüz binlerce çiftçi ve yetiştiriciyi memnun edecektir. Mevcut haliyle bu uygulama çiftçiler açısından önemli bir hak kaybına neden olmaktadır. Bu durumun düzeltilmesi noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den TBMM yasama dönemi kapanmadan önce bu yasal değişikliğin yapılmasını talep ediyoruz. Bununla ilgili emek ve katkı sunacak olanlara önemli bir haksızlığın giderilmesi adına yüz binlerce çiftçilerimiz minnet ve şükran duyacaktır."