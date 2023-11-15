Çiftçiler emekli ikramiyesi için kayıt sildirmeye başladı | Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nden “1 Ekim” uyarısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, emeklilere yapılacak 5 bin liralık ikramiyeden faydalanabilmek için ziraat odalarındaki kaydını sildirmek isteyen çiftçilerin sayısının arttığını söyledi.



“1 Ekim 2023’ten önce çiftçilerimiz kaydını sildirmiş olsaydı bu ikramiyeden faydalanabilecekti.” diyen Bayraktar, bu tarihten sonra kaydını sildirenlerin ikramiyeden faydalanamayacağını söyledi.



Bu konuda bilgi kirliliği oluştuğuna dikkati çeken Bayraktar, “İnfial yaratan bu durum ve aşırı bilgi kirliliği yüzünden üretim yapan çiftçilerimiz ziraat odası kayıtlarını sildirmek istiyor. Ziraat odalarımızın ve Birliğimizin telefonları susmuyor. Üreticilerimiz ya ‘Biz üretimi bıraktık kaydımızı silin’ diyor ya da ‘Biz artık üretmek istemiyoruz kaydımızı silin’ diye talepte bulunuyorlar. Çiftçilerimiz yaşanan bu mağduriyetin önümüzdeki süreçte verilecek destekler veya ikramiyelere de engel teşkil edeceği endişesini yaşıyor.” dedi.



Uzun yıllardır üzerinde arazisi bulunan fakat çeşitli nedenlerle üretim yapamayan, aynı zamanda çiftçi kaydı devam edenlerin de ikramiyeden yararlanamadığını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:



“Bu süreçte büyük bir kargaşa yaşanıyor. Kışa girdiğimiz bu günlerde bu ikramiyeyle az da olsa nefes alacak emekli çiftçilerimiz bekledikleri uzun banka kuyruklarından geri döndü, umduğunu bulamadı. Bugünlerde ikramiyeden faydalanabilmek için ziraat odalarına giderek kaydını sildirmek isteyen çiftçilerimizin sayısı artsa da burada esas alınan ekim ayı kayıtlarıdır. Yani 1 Ekim 2023'ten önce çiftçilerimiz kaydını sildirmiş olsaydı bu ikramiyeden faydalanabilecekti fakat şu an kaydını silerek üretimden vazgeçmek sorunu çözmüyor.”



Çiftçilerin bu konuda beklediği müjdenin bir an önce verilmesi gerektiğini ifade eden Bayraktar, konuyu takip ettiklerini ve ilgili yerlere girişimde bulunduklarını sözlerine ekledi.