Çiftçilere 1 milyar 623 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapıldı

Çiftçilere, 1 milyar 364 milyon 458 bin 238 lira arıcılık desteği, 174 milyon 132 bin 300 lira hayvan gen kaynakları desteği, 44 milyon 102 bin 300 lira küçükbaş hayvancılık desteği, 37 milyon 916 bin 297 lira kırsal kalkınma yatırımları desteği, 2 milyon 959 bin 525 lira sertifikalı tohum üretim desteği olmak üzere toplam 1 milyar 623 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapıldı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yumaklı, "Üreticimizin emeğine güç katıyor, sürdürülebilir üretim için desteklerimizi aralıksız sürdürüyoruz. 1 milyar 623 milyon TL tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerine yer verdi.