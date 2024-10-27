Çiftçinin yüzü gülmüyor: Verim düştü, kilosu 18 lirayı buldu

Türkiye'nin narenciye ihtiyacının 3'te 1'ini karşılayan Adana'da erkenci Navelina ve Fukumoto cinsi portakallarda hasat başladı.



Türkiye'de 600 bin dönüm Adana'da ise yaklaşık 149 bin dönüm alanda üretimi yapılan portakal için işçiler sabahın erken saatlerinde bahçelere giriyor.



Binbir emekle toplanan portakallar kamyon ve tırlara yüklenip önce yurt içine sonra da yurt dışına gönderiliyor.



SICAK HAVA VERİMİ ETKİLEDİ



Bu sene etkisini gösteren aşırı sıcaklar nedeniyle Adana'da birçok narenciye ürünü gibi portakal da etkilendi.



Geçen sene dönüm başına ortalama 5 ton verim alınan portakaldan bu sene 2-3 ton verim alınıyor.



Kent genelinde ise 371 bin ton rekolte beklenirken portakalın bahçede kilogram fiyatı ise 15-18 lira arasında satılıyor.



VERİM YARI YARIYA DÜŞTÜ



Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçinin narenciyeden umduğunu bulamadığını söyledi.



Bu yıl iklim şartları nedeniyle verim düşüklüğü olduğunu söyleyen Doğan, "Biz bu portakalı başta Rusya olmak üzere, Ukrayna, Bosna Hersek, Kosova, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Irak ve Avrupa ülkelerine gönderiyoruz." dedi.



Çiftçinin yüzünün gülmediğini söyleyen Doğan, "Geçen yıla oranla yüzde 50 verim düşüklüğü var. Portakal, 15-18 liradan şuanda alıcı buluyor ama maliyeti anca kurtarıyor." şeklinde konuştu.