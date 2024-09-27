Çiftçiye 3 milyar lira destek ödemesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği kentte bir hayvan çiftliğini ziyaret etti.



Burada gazetecilere konuşan Bakan Yumaklı, Gaziantep'in tarım açısından önemli bir şehir olduğunu söyledi.



1 Ocak itibarıyla 5 yıllık bir hayvancılık yol haritası açıkladıklarını belirten Bakan Yumaklı, "Vermiş olduğumuz desteklerimiz devam ediyor. Bugün itibarıyla 2 milyar 900 milyonluk bir destek ödemesi, buzağı desteklemeleri ve diğer desteklemeler başta olmak üzere üreticilerimizin hesabına yatmış olacak." dedi.



Yumaklı, 17 Eylül'den başlayan şap aşılamasının 1 ay süreceğini beliterek, bütün üreticilerin işlemleri yaptırmaları için çağrı yaptı.



Bakan Yumaklı, dünyanın 117 ülkesine tohum ihraç eden bir ülke olduklarını kaydetti.

