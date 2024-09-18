Çiğ süte yüzde 23 zam talebi

Bu yıl artan maliyetler süt üreticisini zorluyor. Sektör yetkilileri son olarak yem fiyatına zam geldiğini belirtiyor.



Çiğ süt fiyatında artış yapılması gerektiğini söylüyorlar.



Ulusal Süt Konseyi'nin çiğ sütte tavsiye satış fiyatı 14,65 lira. Üreticiler bu fiyatın yüzde 23 artırılarak 18 liraya çıkarılmasını dile getiriyor.



SERBEST FİYAT UYGULAMASI



Çiğ sütte tavsiye satış fiyatına uymak zorunlu değil iken piyasada serbest fiyat uygulaması var. Ancak tavsiye satış fiyatı özellikle küçük üreticiyi etkiliyor. Çünkü alıcılar genellikle bu rakamı referans alarak fiyat veriyor.



Süt üreticileri, fiyatın artmaması durumunda yeni bir süt krizinin gelebileceği uyarısı yapıyor.