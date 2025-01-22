Çileğin fiyatı 90 liraya indi
Serada üretilen çileğin fiyatı bir ayda 400 liradan 90 liraya kadar düştü.
Antalya'da yaklaşık 4 bin dekar alanda üretilen çileğin kilogram fiyatı, 400 TL seviyelerindeyken 90 TL'ye kadar geriledi.
Yaklaşık 1 ay önce kilogramı 300-400 TL arasında satılan çilek, serada ortalama 90 TL'ye düşmüş durumda.
Üreticiler, çilek yetiştirmenin zor ve maliyetli olduğunu beliterek, 200-250 TL'nin altına düşmemesi gerektiğini belirtiyor.
Aracılar arasındaki farklar nedeniyle kazançların düştüğünü belirten üreticiler, bu rakamlarla maliyetlerin karşılanmasının mümkün olmadığını ifade ediyor.
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