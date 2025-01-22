Çileğin fiyatı 90 liraya indi

Serada üretilen çileğin fiyatı bir ayda 400 liradan 90 liraya kadar düştü.

Çileğin fiyatı 90 liraya indi

Antalya'da yaklaşık 4 bin dekar alanda üretilen çileğin kilogram fiyatı, 400 TL seviyelerindeyken 90 TL'ye kadar geriledi.

Yaklaşık 1 ay önce kilogramı 300-400 TL arasında satılan çilek, serada ortalama 90 TL'ye düşmüş durumda.

Üreticiler, çilek yetiştirmenin zor ve maliyetli olduğunu beliterek, 200-250 TL'nin altına düşmemesi gerektiğini belirtiyor.

Aracılar arasındaki farklar nedeniyle kazançların düştüğünü belirten üreticiler, bu rakamlarla maliyetlerin karşılanmasının mümkün olmadığını ifade ediyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...