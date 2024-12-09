Çin, 14 yıl sonra ekonomide yön değiştiriyor

Çin'in üst düzey liderleri 14 yıl aradan sonra ilk kez para politikası konusundaki duruşlarını değiştirdi.



Ülkede gelecek yıl para politikasında gerekli derecede gevşeme yapılacağı ve ekonomiyi canlandırmak için daha proaktif bir maliye politikası uygulanacağı açıklandı.



Kararın ardından hisse senetleri ve Çin'in devlet tahvillerinde yükseliş yaşanırken, Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 2.8'lik bir artışla son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



Çin, 2008 küresel mali krizin sonrası gerekli derecede gevşek bir para politikası benimsemiş, 2010 yılının sonlarında ise ihtiyatlı bir para politikasına geçiş yapmıştı.



Kasım ayında Çin, yerel yönetimlerin karşılaştığı finansman zorluklarını hafifletmek ve zayıflayan ekonomik büyümeyi istikrara kavuşturmak için 10 trilyon yuanlık bir borç paketi açıklamıştı.

HANEHALKI TALEBİ DÜŞTÜ



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, cuma günü 2025 ekonomik hedeflerine ulaşılabilmesi için kapsamlı bir hazırlığın çağrısında bulundu ve ülkenin mevcut kalkınmasında bir dizi zorlukla karşı karşıya olduğunu söyledi.



Çin ekonomisi, bu yıl üretim ve ihracata bel bağlamış ancak ciddi bir emlak piyasası krizi tüketici servetini aşındırmıştı.

Hükümet tarafından verilen teşviklerin çoğunun üreticilere ve altyapıya gitmesi nedeniyle hanehalkı talebinde düşüş yaşanmıştı.

TRUMP DÖNEMİNE HAZIRLANIYORLAR



Hükümet danışmanları, Çin'in gelecek yıl büyüme hedefini sabit tutmasını önerdi. Beklenen ABD gümrük vergilerinin etkisini hafifletmek ve deflasyonel baskıları savuşturmak için daha kuvvetli mali teşvik çağrısı yaptı.



Gelecek yıl ABD Başkanlık koltuğuna tekrar oturacak olan Trump'ın Çin'e yönelik gümrük vergisi tehditleri, ABD'ye yıllık 400 milyar dolardan fazla mal satan Çin'in sanayi sektörüü sarstı.

