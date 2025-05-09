Çin, 2025'in ilk çeyreğinde 165,6 milyar dolar cari fazla verdi

Çin'de cari işlemler dengesinin, bu yılın ilk çeyreğinde 165,6 milyar dolar fazla verdiği bildirildi.

Çin, 2025'in ilk çeyreğinde 165,6 milyar dolar cari fazla verdi

Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Ocak-Mart 2025 dönemine ait cari işlemler hesabını açıkladı.

Dış ticaret, hizmetler, yatırım ve cari transferlerdeki gelir-gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, ilk 3 ayda 165,6 milyar dolar fazla verdi.

Bu dönemde dış ticarette 237,6 milyar dolar fazla, hizmet alım-satımlarında 59,3 milyar dolar açık, yatırımlarda 15,4 milyar dolar açık ve cari transferlerde 2,7 milyar dolar fazla kaydedildi.

Çin, 2024'te 422 milyar dolar cari fazla vermişti.

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