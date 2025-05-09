Çin, 2025'in ilk çeyreğinde 165,6 milyar dolar cari fazla verdi

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Ocak-Mart 2025 dönemine ait cari işlemler hesabını açıkladı.



Dış ticaret, hizmetler, yatırım ve cari transferlerdeki gelir-gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, ilk 3 ayda 165,6 milyar dolar fazla verdi.



Bu dönemde dış ticarette 237,6 milyar dolar fazla, hizmet alım-satımlarında 59,3 milyar dolar açık, yatırımlarda 15,4 milyar dolar açık ve cari transferlerde 2,7 milyar dolar fazla kaydedildi.



Çin, 2024'te 422 milyar dolar cari fazla vermişti.