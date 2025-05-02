Çin, ABD ile masaya oturabilir

Çin, ABD'nin ticaret müzakerelerini başlatmak için yaptığı girişimleri değerlendirdiğini ve potansiyel bir ticaret savaşını çözmek için görüşmelere başlamasının önünü açtığını söyledi.



Ticaret Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerin son zamanlarda "ilgili taraflar aracılığıyla birçok kez" Çin ile gümrük tarifeleri konusunda müzakerelere başlama umuduyla temasa geçtiğini söyledi.



Çinli yetkililer herhangi bir müzakereye başlama olasılığını değerlendirirken, Pekin'in ABD'nin tüm tek taraflı gümrük tarifelerini kaldırması talebini yineledi.



Açıklamada, "Çin'in tutarlı bir pozisyonu var. Eğer savaşmak istiyorsanız sonuna kadar savaşacağız; konuşmak istiyorsanız kapımız sonuna kadar açık. ABD konuşmak istiyorsa, samimiyetini göstermeli ve yanlış uygulamalarını düzeltmeye ve tek taraflı tarifeleri iptal etmeye hazır olmalıdır" denildi.



Bakanlık, Pekin'in Washington ile olası ticaret görüşmelerini değerlendirmesi için bir zaman çizelgesi vermedi.



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Fox News'in Hannity programında yaptığı açıklamada, "Çinliler görüşmek ve konuşmak istiyor" dedi ve bu tür görüşmelerin yakında gündeme geleceğini belirtti.



Economist Intelligence Unit'in kıdemli ekonomisti Tianchen Xu, "Bu söz alışverişlerine bir tutam tuzla bakmamız gerekiyor" dedi ve her iki tarafın da "önce diğer tarafın göz kırpmasını beklediğini" vurguladı.



Xu, önümüzdeki bir ya da iki çeyrekte gümrük vergisi oranlarının %40 ila %50 gibi "daha az yıkıcı" seviyelere indirilmesiyle sonuçlanabilecek çalışma düzeyinde bazı angajmanların halihazırda gerçekleşmiş ya da gerçekleşmek üzere olabileceğine inandığını da ifade etti.