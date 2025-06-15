Çin, ABD'nin istediklerini vermeyecek mi?

Reuters'in konuyla ilgili bilgi sahibi iki kişiye dayandırdığı haberine göre, ABD ve Çin arasında Londra'da varılan ticaret anlaşması, ulusal güvenlikle bağlantılı ihracat kısıtlamalarını çözümsüz bıraktı.



Habere göre Pekin, ABD'li askeri tedarikçilerin savaş uçakları ve füze sistemlerinde ihtiyaç duyduğu bazı nadir toprak mıknatısları için ihracat izni vermeyi taahhüt etmedi.



Reuters'in konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre ABD'li yetkililer ayrıca Çin'e yönelik mevcut gümrük vergilerini Cenevre'de daha önce yapılan görüşmelerde kararlaştırılan 10 Ağustos son tarihinin ötesinde 90 gün daha uzatmaya çalışabileceklerinin sinyalini verdi.



Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile Çin'in dışişleri ve ticaret bakanlıkları Reuters'in yorum taleplerine yanıt vermedi.