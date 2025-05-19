Çin, ABD'yi sorumluluğa çağırdı

Çin, ABD'yi uluslararası mali ve ekonomik sistemin istikrarını ve yatırımcıların çıkarlarını korumak için sorumlu politika önlemleri almaya çağırdı.



Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü günlük basın brifinginde, Moody's'in ülkenin artan borç yığınına ilişkin endişeler nedeniyle ABD'nin kredi notunu düşürmesine ilişkin bir soru üzerine bu yorumları yaptı.