Çin, AB'nin Çinli şirketlere karşı uygulamalarına soruşturma açtı

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Makine ve Elektronik Ürünler Ticaret Odasının (CCME) talebiyle açılan soruşturmanın 10 Ocak 2025'te sonlanması planlanıyor.



Ticaret Bakanlığı, bu soruşturmayla AB'nin güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve güvenlik ekipmanı gibi sektörlerde faaliyet gösteren Çinli şirketlere açtığı anti-sübvansiyon soruşturmasındaki uygulamaların inceleneceğini duyurdu.



Soruşturma sırasında bu sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin hissedarlarından anket, duruşma ve saha çalışmaları yoluyla bilgi alınması, bu şirket ve ürünlere karşı "haksız" uygulamaların incelenmesi öngörülüyor.

KORUMACI AB'NİN PERVASIZ SÜBVANSİYON ÇARPITMASI



AB, Çin'in şirketlerine verdiği sübvansiyonların İspanya, Yunanistan, Fransa, Romanya ve Bulgaristan'da ilgili alanlarda faaliyet gösteren şirketlerle rekabette "haksız avantaj" sağlayıp sağlamadığına dair soruşturma açmıştı. Çin ise AB'nin Çinli rüzgar türbini üreticilerine yönelik soruşturmasına karşılık AB'yi "korumacılık" ve sübvansiyon tanımını "pervasızca çarpıtmakla" suçlamıştı.



AB ayrıca Romanya'da 455 megavatlık güneş enerjisi tesisi için teklif veren iki Çinli şirkete karşı soruşturma başlatmıştı.



Öte yandan Çin, 13 Haziran'da AB'nin Çinli üreticiler hakkında yürüttüğü sübvansiyon soruşturmasının ardından ülkeden ithal edilen elektrikli araçlara getirdiği ek gümrük vergileri nedeniyle Dünya Ticaret Örgütünde (DTÖ) dava açabileceği uyarısında bulunmuştu. AB ise Çin'den ithal otomobiller hakkında yürüttüğü soruşturmanın ardından 4 Temmuz'da bu ürünlere yönelik yeni gümrük vergisini yürürlüğe sokmuştu.

