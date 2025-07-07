Çin altın depoluyor

Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) açıkladığı resmi verilere göre, Çin MB altın rezervlerine Haziran ayında art arda sekizinci kez alım yaptı.



Bankanın altın rezervleri, Mayıs sonundaki 73.83 milyon ons seviyesinden Haziran sonunda 73.90 milyon ons seviyesine yükseldi.



Bu artışla birlikte rezervlerin değeri de Mayıs sonundaki 241.99 milyar dolardan, Haziran sonunda 242.93 milyar dolara ulaştı.



Analistler, PBOC'nin ABD doları dışındaki rezervlerini çeşitlendirme ve potansiyel ABD yaptırımlarına karşı direncini artırma arzusuyla önümüzdeki yıllarda da istikrarlı bir alıcı olmasını bekliyor.



Çin'in altın alımlarını, 2024 Mayıs ayında 18 aylık bir alım serisinin durdurulmasının ardından aynı yılın Kasım ayında yeniden başlamıştı.



Küresel çapta, diğer merkez bankalarının da önümüzdeki bir iki yıl içinde altın pozisyonlarını artırma eğiliminde olduğu bildiriliyor.