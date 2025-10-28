Çin arzı kıstı demir fiyatları arttı

Çin'in çelik üretim kapasitesini sınırlamaya yönelik yeni bir öneri, demir cevheri fiyatlarının yükselişini beraberinde getirdi. Bu hamle, küresel piyasalarda arz ve talebi yeniden dengelemeyi hedefliyor ve hammadde piyasalarını olumlu etkiliyor.



Dalian Emtia Borsası'nda işlem gören Ocak vadeli demir cevheri kontratları yüzde 1,35 artışla ton başına 788 yuan seviyesine çıkarken, Singapur Borsası'nda Kasım vadeli gösterge demir cevheri ise yüzde 0,05 artarak ton başına 105,75 dolara yükseldi.



Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın daha katı bir çelik kapasitesi takas planı duyurması, sektöre yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Özellikle Tangshan şehri, 27 Ekim'den itibaren yüksek fırın üretiminde yüzde 30 kısıtlama uygulayarak günlük 91.000 ton sıcak metal üretimini etkileyecek önemli bir adım attı. Artan çelik fiyatları, demir cevheri ve diğer hammaddelere olan talebi destekledi. Yurt dışı ham çelik talebi güçlü kalmaya devam ederken, iç piyasada emlak krizinin etkisiyle talepte zayıflık görülüyor.



Dalian Emtia Borsası'nda kok kömürü fiyatları yüzde 0,32, kok fiyatları ise yüzde 0,03 oranında hafif yükselişler kaydetti.



Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda çelik göstergeleri karışık bir seyir izledi: İnşaat demiri yüzde 0,52, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,58 artarken, filmaşin yüzde 0,68 ve paslanmaz çelik yüzde 0,59 oranında düşüş gösterdi.