Çin Başbakanı Li'den uluslararası iş çevrelerine dışa açılmayı sürdürme mesajı

Çin Başbakanı Li Çiang, Pekin'de düzenlenen Çin Kalkınma Forumu'nun son gününde uluslararası iş dünyasının temsilcilerine hitap etti.



Çin'in uluslararası tedarik zincirlerine derin bağları olduğunu, dünya ekonomisinin büyümesine katkı sağlamayı ve yabancı yatırımlar için büyük bir pazar olmayı sürdüreceğini belirten Li, "Uluslararası durum ne yönde değişirse değişsin, Çin dışa açılımını genişletmeyi sürdürecek." dedi.



Li, uluslararası ekonomi ve ticaret kuralları ile yüksek standartlarda uyum doğrultusunda çalışacaklarını, piyasa odaklı, hukukun üstünlüğüne dayalı, uluslararası standartlarda bir iş ortamını yaratmak için çaba göstereceklerini vurguladı.



Başbakan Birinci Yardımcısı Ding Şüeşiang ve ülkenin ana ekonomik planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonunun (NRDC) Direktörü Çıng Şancie de forumdaki konuşmalarında Li ile benzer şekilde dışa açılma politikasının süreceği ve uluslararası şirketlere piyasaya daha fazla erişim imkanı sağlanacağının altını çizmişti.



Çin'de ay başında yapılan Ulusal Halk Kongresi'nde göreve seçilen yeni yöneticiler, verdikleri mesajlarla, ABD'nin teknoloji alanındaki kısıtlamaları ve ekonomik bağları koparma eğilimine karşı Çin'in içe dönük arayışlara gireceğine dair kuşkuları gidermeye çalıştığı gözleniyor.



Pekin'de 25-27 Mart tarihlerinde düzenlenen Çin Kalkınma Forumu'na, aralarında ABD'den teknoloji şirketi Apple'ın Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, çip üreticisi Qualcomm'un CEO'su Cristiano Amon, yatırım şirketi Bridgewater Associates'in kurucusu Ray Dalio, ilaç firması Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla ve tüketici ürünleri şirketi Procter & Gamble'ın CEO'su Jon Moeller'in de olduğu iş dünyası temsilcileri konuk olarak katıldı.



Başbakan Li'nin yarın ülkenin güneyindeki Haynan Adası'nda başlayacak Asya İçin Boao Forumu yıllık konferansında da benzer mesajları vermesi bekleniyor.



Foruma Li'nin mevkidaşları Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Fildişi Sahili Başbakanı Patrick Achi'nin yanı sıra Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Kristalina Georgieva konuk olacak.



Çin'in yeni ekonomi yönetiminden dışa açılmayı sürdürme mesajı Haberi Görüntüle NTV’yi sosyal medyadan takip edin