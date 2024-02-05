Çin borsası çöküyor: 3 yılda 7 trilyon dolar silindi

Asya'da piyasalar yeni haftaya dalgalı bir seyirle başladı. Çin'deki gelişmeler risk algısını zirvede tuttu.



Çinli yetkililerin aldığı önlemlere rağmen piyasalarda satış baskıları devam etti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi gün içinde yüzde 3,5'e kadar kayıp yaşadı. Endeks, 11 Şubat 2019'dan bu yana en düşük seviyesini test etti.



Çin'de küçük çaplı şirketlerden oluşan CSI 1000 endeksi haftanın ilk gününde yüzde 9'a yakın geriledi.

Analistlere göre söz konusu satışlar, piyasalarda bir süredir devam eden karamsar seyrin kredili hesaplardaki pozisyonları kapamaya zorladığı için gerçekleşti.

Çin ve Hong Kong hisse senetleri, 2021 yılındaki zirvelerinden bu yana değerlerinden yaklaşık 7 trilyon dolar kaybetti.



Yetkililerin "aşırı dalgalanmalara engel olunacağı" yönündeki açıklamalar da satış baskısının derinleşmesini engelleyemedi.

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, piyasaya daha fazla orta ve uzun vadeli fon yönlendireceğini açıkladı. Kurum, kötü niyetli açığa satış ve içeriden bilgi alınarak yapılan alım-satımları engelleyeceğini duyurdu.